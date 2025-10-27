Депутат Горбенко: Западная военная помощь Украине в 2025 году сократилась на 45%

Западная военная помощь Украине в 2025 году сократилась на 45 процентов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в эфире YouTube-канала «Новости.Live».

«Помощь партнеров для Украины в этом году снизилась на 45 процентов», — посетовал Горбенко.

Ранее сообщалось, что украинцы предлагают на доске объявлений голландское военное снаряжение, такое как одежда, комплект подсумков и даже швейный набор. Например, сумка для противогаза стоит 150 гривен (около 290 рублей), а комплект подсумков — 140 гривен (примерно 272 рубля).