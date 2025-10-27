В России объяснили введение ограничений на семейную ипотеку

Депутат Арефьев: Ограничение на семейную ипотеку связали с кредитными должниками

Ограничение на оформление семейной ипотеки, в рамках которого займ сможет оформить только один из супругов, объясняется попыткой сократить число необеспеченных кредитов на фоне роста задолженностей по стране, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Несмотря на то, что статистика говорит нам о росте зарплат в России, растут они не у всех. Также у нас есть временные безработные — предприятия приостанавливают свою деятельность из-за отсутствия оборотных средств, дорогих кредитов. Все это приводит к тому, что финансовое положение многих российских семей оказывается не очень хорошим», — сказал Арефьев.

По этой причине, по словам политика, кредитные задолженности растут, а у россиян остается все меньше средств для того, чтобы платить проценты по ипотекам. На этом фоне, как считает депутат, система пытается обезопасить себя и ограничивает кредитование.

«Экономика в застое, и Минфин начинает вводить ограничительные меры, чтобы сократить число необеспеченных кредитов. А понятно, что если семья одна, обе семейные ипотеки будут обеспечиваться из общего кармана, поэтому оба могут оказаться безнадежными. Отсюда и ограничение займов на одну семью. Это попытка защитить банковскую систему от неплатежеспособных заемщиков», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Минфин России с 1 февраля 2026 года запретит оформлять семейную ипотеку на каждого из супругов. Отмечается, что по новым правилам оба супруга будут выступать созаемщиками.