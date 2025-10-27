Россия
В России оценили будущее переговоров с США по Украине

Депутат Чепа: Трудности в переговорном процессе с США по Украине можно решить
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду на то, что осложнения в переговорном процессе с США по украинскому урегулированию носят временный характер. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы знаем, что под определенным давлением США в лице [президента США Дональда] Трампа меняют свою позицию. Мы в Анкоридже и в разговорах предыдущих доказывали, что нам необходимо решать вопросы комплексные. Прекращение огня создает возможности для временной передышки Украины для того, чтобы в дальнейшем продолжить эскалацию напряженности на следующем более тяжелом витке. Это приведет к большим потерям и большим рискам», — сказал Чепа.

Он отметил, что Россия последовательно защищает свою позицию и готова к переговорам с США.

«Мы считаем, что вопрос переговорного процесса с США и достижения конкретной цели решаем, но мы видим, что это не так просто и, как сказал правильно Песков: за ночь этот вопрос решить невозможно», — подытожил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о желании американского лидера Дональда Трампа урегулировать все конфликты в мире, в том числе и на Украине. Трамп слишком спешит, когда дело касается Украины, сказал Песков, добавив, что конфликт с Киевом является очень сложным для понимания. В связи с этим урегулировать данный вопрос всего за одну ночь нельзя, заключил представитель Кремля.

