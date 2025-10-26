Россия
В России высказались о желании Трампа урегулировать все конфликты в мире

Песков: Конфликт на Украине нельзя урегулировать за одну ночь
Олег Давыдов
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину высказался о желании американского лидера Дональда Трампа урегулировать все конфликты в мире, в том числе и на Украине. Его слова передают «Вести».

По словам Пескова, стремление Трампа у него вызывает исключительно позитивные чувства. Об этом неоднократно высказывался и сам Путин, добавил он. Желание республиканца урегулировать все конфликты политик назвал искренним.

Однако, продолжил он, Трамп слишком спешит, когда дело касается Украины. Дело в том, что конфликт с Киевом является очень сложным для понимания. В связи с этим урегулировать данный вопрос всего за одну ночь нельзя, заключил Песков.

Ранее спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал условия для прекращения конфликта на Украине. Так, по его словам, важно решить территориальный вопрос.

