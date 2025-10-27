В России оценили преимущество «Буревестника» перед Tomahawk

Депутат Журавлев назвал «Буревестник» намеком США на военные возможности России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал запуск ядерной ракеты «Буревестник» намеком Соединенным Штатам Америки (США) на военные возможности России. Мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий выразил уверенность, что запуск «Буревестника» не случайно совпал с определенным охлаждением в российско-американских отношениях.

«Это определенный намек США на наши военные возможности. Они, конечно, могут поставить Украине Tomahawk, как грозит Трамп, но должны знать, что российский "Буревестник" с легкостью поразит любую цель на американском континенте», — обозначил Журавлев.

Оценивая преимущество «Буревестника» перед Tomahawk, депутат назвал практически неограниченную дальнобойность российской ракеты. По его словам, ракета способна пролетать низко и огибать рельеф местности, что делает ее для систем противовоздушной обороны, подобных американскому Patriot, невидимой.

«То есть это оружие совершенно нового невиданного доселе класса», — заключил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что вооружение не имеет аналогов в мире.