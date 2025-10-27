Россия
В России оценили преимущество «Буревестника» перед Tomahawk

Депутат Журавлев назвал «Буревестник» намеком США на военные возможности России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал запуск ядерной ракеты «Буревестник» намеком Соединенным Штатам Америки (США) на военные возможности России. Мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий выразил уверенность, что запуск «Буревестника» не случайно совпал с определенным охлаждением в российско-американских отношениях.

«Это определенный намек США на наши военные возможности. Они, конечно, могут поставить Украине Tomahawk, как грозит Трамп, но должны знать, что российский "Буревестник" с легкостью поразит любую цель на американском континенте», — обозначил Журавлев.

Оценивая преимущество «Буревестника» перед Tomahawk, депутат назвал практически неограниченную дальнобойность российской ракеты. По его словам, ракета способна пролетать низко и огибать рельеф местности, что делает ее для систем противовоздушной обороны, подобных американскому Patriot, невидимой.

«То есть это оружие совершенно нового невиданного доселе класса», — заключил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что вооружение не имеет аналогов в мире.

