В России рассказали об ожиданиях от плана прекращения огня Зеленского

Депутат Журова указала на непоследовательность Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Если план прекращения огня президента Украины Владимира Зеленского будет составлен на основании результатов переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он может оказаться полезен в урегулировании конфликта, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«В последние дни Зеленский и его европейские партнеры были настроены крайне агрессивно. Только сегодня звучали заявления о возможности уничтожения российской инфраструктуры европейскими силами. И тут же план о прекращении огня — очень непоследовательно», — заметила Журова.

Она усомнилась в эффективности потенциального плана прекращения огня, выработанного в рамках текущего подхода Европы и «коалиции желающих» к урегулированию кризиса. Однако, как предположила политик, может быть интересен вариант, основанный на итогах переговоров с США.

«Если это будет что-то с основой на переговоры Путина и Трампа, это можно рассмотреть, подкорректировать в случае необходимости и обсудить. Если, конечно, предполагается рассмотрение России», — уточнила депутат.

Ранее Зеленский заявил, что план прекращения огня от «коалиции желающих» и Украины будет готов через семь дней. Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.

