В России рассказали об ожиданиях от плана прекращения огня Зеленского

Депутат Журова указала на непоследовательность Зеленского

Если план прекращения огня президента Украины Владимира Зеленского будет составлен на основании результатов переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он может оказаться полезен в урегулировании конфликта, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«В последние дни Зеленский и его европейские партнеры были настроены крайне агрессивно. Только сегодня звучали заявления о возможности уничтожения российской инфраструктуры европейскими силами. И тут же план о прекращении огня — очень непоследовательно», — заметила Журова.

Она усомнилась в эффективности потенциального плана прекращения огня, выработанного в рамках текущего подхода Европы и «коалиции желающих» к урегулированию кризиса. Однако, как предположила политик, может быть интересен вариант, основанный на итогах переговоров с США.

«Если это будет что-то с основой на переговоры Путина и Трампа, это можно рассмотреть, подкорректировать в случае необходимости и обсудить. Если, конечно, предполагается рассмотрение России», — уточнила депутат.

Ранее Зеленский заявил, что план прекращения огня от «коалиции желающих» и Украины будет готов через семь дней. Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.