Зеленский анонсировал план прекращения огня

Зеленский: План прекращения огня от коалиции желающих будет готов через 7 дней
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

План прекращения огня от «коалиции желающих» будет готов через семь дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«План о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — заявил Зеленский.

Он отметил, что план о прекращении огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что при производстве ракет «Фламинго» была выявлена «технологическая проблема». Президент не уточнил, какого рода именно проблема была найдена у орудий.

