Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 27 октября 2025Наука и техника

В России создали «Гусара» на шасси «Шишиги»

В России создали багги «Гусар» на шасси грузовика ГАЗ-66
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Уголок Ситха»

В России создали тяжелый багги на шасси грузовика ГАЗ-66 (армейское прозвище — «Шишига»). Фотографии сборочной линии опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимках видна машина «Гусар» с простым открытым кузовом. Двухосный автомобиль получил грузовую платформу и места для пассажиров. Отсутствие крыши и дверей обеспечивает хороший обзор — бойцы могут заранее увидеть подлетающий дрон. Кроме того, багги легче оперативно покинуть.

Грузоподъемность базовой «Шишиги» — две тонны. Полноприводный автомобиль отличается хорошей проходимостью. ГАЗ-66 способен преодолевать брод глубиной до 0,8 метра. Грузовики оснащали бензиновыми двигателями V8 мощностью до 130 лошадиных сил.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в октябре в зоне специальной военной операции заметили новые транспортеры «Улан-2». Машина на базе фургона «Соболь» получила кабину с одним рядом сидений и грузовой кузов. Автомобили линейки «Улан» оснащают усиленными бамперами и розетками для подключения различного электрооборудования, включая системы радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали слова Трампа об атомной подлодке у берегов России

    В России заявили о попытках восстановить прямое авиасообщение с США

    Настроения компаний крупнейшей экономики Европы взлетели до максимума

    Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

    В России оценили будущее переговоров с США по Украине

    В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Два дома напротив Кремля признали памятниками архитектуры

    Таинственные огни и поднимающиеся из глубины объекты. Американцев встревожили зафиксированные у побережья аномалии

    Россия подарила Киргизии растительное масло

    Российские войска вошли в еще один город у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости