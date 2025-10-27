Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:12, 27 октября 2025Наука и техника

В России создали систему самоуничтожения для защиты информации

«Росэл» создал дистанционный уничтожитель печатных плат бортовых компьютеров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») создал систему самоуничтожения печатных плат электронного оборудования, которая защитит от несанкционированного доступа к информации. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что новое решение повысит информационную безопасность специальной техники. Система обеспечит дистанционное и управляемое повреждение определенных участков плат бортовых компьютеров.

«В случае форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и ее участок физически выгорает», — рассказали в «Ростехе».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В госкорпорации отметили, что самоуничтожение оборудования исключает несанкционированный доступ к закрытой информации.

В мае стало известно, что «Росэл» завершил испытания новой модификации радиостанции шестого поколения, которая создана для бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Путину после испытаний «Буревестника»

    Пашинян рассказал о совместном рекорде Армении и Азербайджана

    Мигрант сбил катавшихся на питбайке российских школьников

    Перспективы поставок российской нефти в Индию после новых санкций оценили

    Азиатская страна перешла на криптовалюту в расчетах с Россией

    Водитель туристического автобуса отказался пустить россиян в туалет и поплатился

    Раскрыты подробности о найме похитивших футболиста «Зенита» россиян

    В ЕС предложили «план Б» для Украины после срыва замыслов по российским активам

    В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

    Пашинян назвал «мир» незнакомым для Армении явлением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости