В России создали систему самоуничтожения для защиты информации

«Росэл» создал дистанционный уничтожитель печатных плат бортовых компьютеров

Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») создал систему самоуничтожения печатных плат электронного оборудования, которая защитит от несанкционированного доступа к информации. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что новое решение повысит информационную безопасность специальной техники. Система обеспечит дистанционное и управляемое повреждение определенных участков плат бортовых компьютеров.

«В случае форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и ее участок физически выгорает», — рассказали в «Ростехе».

В госкорпорации отметили, что самоуничтожение оборудования исключает несанкционированный доступ к закрытой информации.

В мае стало известно, что «Росэл» завершил испытания новой модификации радиостанции шестого поколения, которая создана для бронетехники.