12:43, 27 октября 2025Россия

В России ударившую школьника за неправильное ударение учительницу сняли на видео

В селе под Челябинском учительница била школьника, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Челябинской области бьющую школьника за неправильное ударение учительницу сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram.

На кадрах видно склонившегося над учеником педагога. «Где ударение ставится?» — строгим голосом спрашивает россиянка, сопровождая свой вопрос подзатыльником. Не услышав ответа, она снова ударила мальчика. После этого видео обрывается.

После учительница спросила, весело ли ребенку. Вероятно, перед этим он плохо вел себя на уроке, предполагает телеканал. По его данным, после публикации видео было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске учительница оттаскала за волосы собственную дочь. Это произошло из-за того, что девочка вышла на улицу без головного убора.

