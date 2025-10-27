В России высказались о возможностях Трампа завершить украинский конфликт

Депутат Чепа: У Трампа остаются большие шансы завершить украинский конфликт

У президент США Дональда Трампа все еще есть большие возможности для завершения украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Этому, по его словам, мешают союзники Штатов по НАТО

«Конечно, у Трампа остаются большие шансы завершить этот конфликт. Вопрос решаем, просто нужно преодолеть определенные барьеры, — сказал политик. — Но я удивлен той циничности партнеров США по НАТО, которые, как только Трамп делает шаги в сторону урегулирования, делают все для срыва достигнутых договоренностей».

Чепа отметил, что давление на Трампа оказывается и внутри США — сторонами, заинтересованными в продолжении поставок вооружений и развитии военно-промышленного комплекса. Но депутат добавил, что ситуация на фронте начинает подталкивать к миру и сторонников войны.

«Есть моменты, подталкивающие партию войны к переговорам. Это события на линии фронта, указывающие на то, что Украина не готова воевать еще два-три года, вопреки заявлениям лидера страны Владимира Зеленского. И есть угроза, что сами украинские генералы в какой-то момент выступят против текущего руководства и захотят подписать соглашения о мире», — допустил депутат.

Ранее стало известно, что администрация Трампа подготовила новые санкции против ключевых секторов экономики России. Новые ограничения могут быть введены, если урегулирование конфликта на Украине будет затягиваться.