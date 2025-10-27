В российском городе автомобиль въехал в остановку и сбил четырех человек. Сидевший за рулем мигрант оказался на свободе

Суд в Твери отпустил мигранта, сбившего четырех человек на остановке

В Твери автомобиль Opel въехал в автобусную остановку, в результате четыре пешехода, включая несовершеннолетнего, пострадали. Сидевшего за рулем выходца из Азербайджана после случившегося не стали арестовывать, а отпустили под запрет определенных действий. Прокуратура обжалует это решение.

ДТП произошло 23 октября. 27-летний водитель автомобиля Opel для объезда внезапно появившегося транспортного средства выехал на полосу встречного движения, после чего наехал на остановку общественного транспорта. Прокуратура сообщает, что Opel двигался с превышением скорости.

Readovka пишет, что пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД. Правоохранители находятся в коме, у женщины диагностированы переломы таза и бедра, а у школьника — сотрясение мозга. Муж одной из женщин рассказал, что в суд на избрание меры пресечения водителю пришла национальная диаспора.

Виновник оказался злостным нарушителем ПДД.

Выяснилось, что у приезжего зафиксировано множество штрафов за превышение скорости — некоторые получены с интервалом всего в несколько дней. Местные СМИ пишут, что, по данным картотеки судебных дел, в 2021 году человека с такими Ф.И.О. судили за ДТП, которое он устроил в марте того же года. Тогда водитель выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В материалах дела говорится, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за совершение однородных правонарушений.

В 2021 году он отделался штрафом в размере 5000 рублей. Судья учел признание вины и раскаяние в содеянном.

Как сообщил Afanasy.biz помощник председателя суда Артем Набиев, в суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Так как это считается преступлением небольшой тяжести, в удовлетворении ходатайства было отказано.

Путин высказался о проблемах в сфере миграции

В России много проблем в сфере миграции, заявил президент Владимир Путин.

«Но тем не менее проблем здесь много. И граждане Российской Федерации нам указывают на эти проблемы. И, прежде всего, мы должны думать о гражданах нашей страны», — сказал глава государства. Он также заявил, что Россия заинтересована в рабочей силе, но мигранты должны быть законопослушными.

Ранее в октябре президент утвердил концепцию миграционной политики России на 2026-2030 годы. В документе указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года, что связано с потребностью в иностранных работниках. Кроме этого, отмечается, что появление новых вызовов и угроз нацбезопасности требует совершенствования миграционной политики. Результатом этой политики должно стать снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних.