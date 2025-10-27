Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:00, 27 октября 2025Ценности

В сети обсудили новую внешность Меган Фокс с пышными формами

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Diggzy / Backgrid / Legion-Media

В сети обсудили внешность американской актрисы Меган Фокс с пышными формами. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю звезду фильма «Трансформеры» на выходе с мероприятия. Она предстала перед камерами в корсетном миди-платье нюдового оттенка. Наряд с полупрозрачной драпированной юбкой был оформлен разрезом до бедра и красным декором, а также частично обнажал грудь артистки.

Читатели издания высказались об образе знаменитости в комментариях. «Она выглядит великолепно с таким весом после родов и после рождения четверых детей», «Ей лучше после набора веса», «Выглядит прекрасно», «Она сделала еще одно увеличение груди и инъекции в бедра и ягодицы. Все, чтобы выглядеть точь-в-точь как Ким [Кардашьян] или Кайли [Дженнер]. Довольно трагично», «Раздулась», «Пухлость ей не идет», «Почему ее имплантаты почти касаются подбородка?», «Лицо круглое от филлеров! И это не связано с весом после родов!» — заявили юзеры.

Ранее внешность канадского актера Киану Ривза на фото с прогулки описали в сети фразой «время его настигло».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о первом окружении ВСУ в районе Красноармейска с начала СВО

    Суд отказался принимать протокол по делу уличной певицы Наоко

    На Западе назвали пустышкой украинские ракеты «Фламинго»

    В Москве появились новые престижные районы. Где ускорится рост цен на жилье?

    Реклама

    Россиянка спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка

    Молния поразила двух фотографировавшихся на вершине горы в США мужчин

    С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

    Российский золотодобытчик вывел более сотни миллиардов рублей за границу

    Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

    В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости