Наука и техника
15:30, 27 октября 2025Наука и техника

В США назвали «Буревестник» научно-фантастическим оружием

Льюис: Российская ракета «Буревестник» — это научно-фантастическое оружие
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» (по кодификации НАТОSSC-X-9 Skyfall) — это научно-фантастическое оружие. Особенности ракеты назвал эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис, слова которого приводит The New York Times (NYT).

«Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизирующим и с которым будет трудно бороться в рамках контроля над вооружениями», — сказал эксперт.

По его словам, появление такой ракеты у России — это «плохое развитие событий».

Считается, что ракета с ядерной установкой способна маневрировать в течение продолжительного времени и атаковать цели с неожиданных направлений. Решение о начале работ над «Буревестником» приняли в 2001 году, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Материалы по теме:
«В тот же миг разверзлась земля» Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
«В тот же миг разверзлась земля»Как в СССР создали самую смертоносную ракету, которую на Западе прозвали «Сатаной»
25 декабря 2024
«Наша сила — самый мощный аргумент» Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
«Наша сила — самый мощный аргумент»Владимир Челомей создал ядерный щит России. Почему его имя скрывали много лет?
15 мая 2025

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил, что испытания «Буревестника» успешно завершены. В том же месяце военный эксперт Юрий Селиванов допустил, что новая ракета может нанести удар с любого направления, а существующие системы противоракетной обороны не могут прикрыть все районы страны.

