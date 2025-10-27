В США назвали главную причину изменений позиции Трампа по Украине

Экс-посол США в НАТО: Трампа не волнует, как закончится конфликт на Украине

Постоянные изменения позиции президента США Дональда Трампа по Украине объясняются тем, что ему все равно, как именно закончится конфликт. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в комментарии The New York Times.

«Движущая сила этих американских горок заключается в желании президента стать тем, кто завершил войну. Его не волнует, как именно она закончится и к каким последствиям это приведет. Важно лишь, чтобы она закончилась и подкрепила его претензии на Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «радикальной перемене» в позиции Трампа по Украине. Он отметил, что европейские лидеры пытаются «выкручивать руки» президенту США, настаивая на немедленном прекращении огня.

23 октября Трамп заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава государства не стал отвергать возможность встречи в будущем.