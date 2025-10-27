Мир
В США назвали главную причину изменений позиции Трампа по Украине

Экс-посол США в НАТО: Трампа не волнует, как закончится конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Постоянные изменения позиции президента США Дональда Трампа по Украине объясняются тем, что ему все равно, как именно закончится конфликт. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в комментарии The New York Times.

«Движущая сила этих американских горок заключается в желании президента стать тем, кто завершил войну. Его не волнует, как именно она закончится и к каким последствиям это приведет. Важно лишь, чтобы она закончилась и подкрепила его претензии на Нобелевскую премию мира», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «радикальной перемене» в позиции Трампа по Украине. Он отметил, что европейские лидеры пытаются «выкручивать руки» президенту США, настаивая на немедленном прекращении огня.

23 октября Трамп заявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава государства не стал отвергать возможность встречи в будущем.

