Аналитик Уотсон: Санкциями против РФ Запад прикрывает отсутствие стратегии

Запад вводом санкций против России лишь прикрывает отсутствие стратегии в отношении Москвы. Необычную причину такой политики назвал американский аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.

Он напомнил, что валютные резервы РФ превысили 700 миллиардов долларов и продолжают расти, а сальдо торгового баланса страны остается положительным с 1998 года. Это показывает, что Москва смогла приспособиться к санкциям, подчеркнул эксперт.

«Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии», — считает Уотсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им санкции против России очень сильные. «Он [президент РФ Владимир Путин] говорит, что они не будет иметь большого эффекта. Я не знаю, не думаю, что он прав в этом», — сказал политик.