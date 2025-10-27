Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 27 октября 2025Экономика

В Центробанке заявили о замедлении роста цен

Центробанк: В сентябре рост цен в 41 из 85 российских регионов замедлился
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В сентябре 2025 года рост цен в 41 из 85 российских регионов замедлился. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Как заявили в регуляторе, в восьми регионах по сравнению с августом цены в среднем снизились или не изменились.

В течение месяца подешевели овощи и фрукты, сливочное и подсолнечное масло. Кроме них упали цены на подержанные автомобили, инструменты и оборудование.

В то же время выросла стоимость непродовольственных товаров, в частности, топлива, медтоваров, парфюмерии и косметики. Также в ЦБ отметили рост цен на зарубежные поездки и услуги образования.

По итогам октябрьского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке представители ЦБ отметили, что к разгону сезонной инфляции в России ведут резкое удорожание моторного топлива на бирже вкупе с быстрым удорожанием плодоовощной продукции. В сегменте фруктов и овощей сохраняется разнонаправленная динамика цен: некоторые категории подвержены удорожанию, а другие, напротив, удешевлению, что мешает устойчивому замедлению инфляции.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение налога на добавленную стоимость скажется на инфляции в конце текущего года и начале следующего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Россия заявила о желании обсудить с США один вопрос

    В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

    Самолет едва не раздавил машину во время аварийной посадки в США и попал на видео

    В российском городе дом затопило кипятком

    Выбрана самая красивая девушка США впервые после грандиозного скандала

    В Центробанке заявили о замедлении роста цен

    Раскрыто возможное участие обвиняемых в похищении Мостового в иных преступлениях

    Известная украинская журналистка попала в список террористов в России

    Ирина Шейк в нижнем белье похвасталась прессом на съемке для Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости