Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:56, 27 октября 2025Бывший СССР

В Волчанске одним ударом уничтожили здание с группой бойцов ВСУ

Видео уничтожения здания с группой бойцов ВСУ в Волчанске одним ударом показали
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские военные одним ударом ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили в Волчанске здание, где находились позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки публикует Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске разведывательный дрон заглянул "на огонек" в укрытие ВСУ, обнаружив там личный состав противника. Расчетом РСЗО "Торнадо-С" вражеский пункт временной дислокации стерт с лица земли», — говорится в публикации.

Отмечается, что удар был нанесен военными группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Россия заявила о желании обсудить с США один вопрос

    В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

    Самолет едва не раздавил машину во время аварийной посадки в США и попал на видео

    В российском городе дом затопило кипятком

    Выбрана самая красивая девушка США впервые после грандиозного скандала

    В Центробанке заявили о замедлении роста цен

    Раскрыто возможное участие обвиняемых в похищении Мостового в иных преступлениях

    Известная украинская журналистка попала в список террористов в России

    Ирина Шейк в нижнем белье похвасталась прессом на съемке для Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости