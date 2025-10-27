В Волчанске одним ударом уничтожили здание с группой бойцов ВСУ

Видео уничтожения здания с группой бойцов ВСУ в Волчанске одним ударом показали

Российские военные одним ударом ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили в Волчанске здание, где находились позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео атаки публикует Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске разведывательный дрон заглянул "на огонек" в укрытие ВСУ, обнаружив там личный состав противника. Расчетом РСЗО "Торнадо-С" вражеский пункт временной дислокации стерт с лица земли», — говорится в публикации.

Отмечается, что удар был нанесен военными группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска.