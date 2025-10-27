Культура
23:07, 27 октября 2025

Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

РИА Новости: Ветеран Афганистана Александр Трещев подал шестой иск к Пугачевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ветеран Афганской кампании и звездный юрист Александр Трещев продолжает добиваться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные данные.

Известно, что Трещев подал иск в Пресненский суд Москвы, который ранее уже отказался рассматривать его заявление. «В суде зарегистрирован иск к Алле Борисовне Пугачевой», — сообщается в документах суда.

До этого Александр направил подобные заявления в Тверской и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья. Все иски в итоге не были приняты к рассмотрению.

Ранее стало известно, что адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев, подавший в суд на Аллу Пугачеву, заявил, что от хамства певицы устала вся Россия.

