Врач предупредила о вреде кофе для некоторых людей

Врач Чистик: У людей с чувствительным желудком кофе может вызвать изжогу

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, как кофе влияет на ЖКТ и кому лучше воздержаться от его употребления. О вреде этого напитка для некоторых людей она поговорила с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что кофе усиливает рефлекторную реакцию кишечника на поступление пищи в желудок. У людей с синдромом раздраженного кишечника это может вызывать частые позывы к дефекации, спазмы или диарею. «У людей с чувствительным желудком кофе ослабляет тонус нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего появляются изжога и отрыжка. Если есть гастрит или рефлюкс, лучше пить кофе с едой и в первой половине дня», — предупредила Чистик.

По ее словам, людям с заболеваниями пищеварительной системы пить кофе натощак крайне опасно, поскольку он стимулирует выработку кислоты, сильно раздражающей желудок. Кроме того, как отметила врач, сам напиток не вызывает обезвоживания, но при недостаточном потреблении воды он может усиливать запоры.

Ранее врач Триша Пасричи дала несколько советов, благодаря которым можно значительно увеличить пользу кофе. Она порекомендовала избегать или хотя бы минимизировать потребление сахара и искусственных подсластителей, которые многие люди зачастую в чрезмерном количестве добавляют в этот напиток.

