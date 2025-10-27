ВСУ предрекли неприятные последствия из-за удара по российской дамбе

Шарий: ВСУ могут оказаться в котле из-за удара по дамбе в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться в котле из-за удара по дамбе в Белгородской области. Об этом предупредил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его предположению, ВСУ атаковали плотину Белгородского водохранилища, чтобы из русла вышла река Северский Донец. В этом случае будет затруднено продвижение российских войск на Харьков через Волчанск.

«Но таким образом свои подразделения могут зажать. Помогут русским котел сделать для ВСУ», — отметил Шарий.

После атаки по плотине 24 октября вода отошла от берега водохранилища на несколько метров. В районе села Графовка Шебекинского округа и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские военные.