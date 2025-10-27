Из жизни
07:07, 27 октября 2025Из жизни

Вторую за неделю надзирательницу из одной тюрьмы уличили в романе в заключенным

Вторую надзирательницу одной британской тюрьмы уличили в романе с преступником
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании вторую за неделю надзирательницу из тюрьмы Dovegate в графстве Стаффордшир уличили в романе с особо опасным заключенным. Об этом сообщает Daily Star.

23 октября 31-летней Саре Барнетт предъявили официальные обвинения в неподобающих отношениях с преступником. Согласно судебным документам, с 11 по 24 августа 2023 года женщина умышленно уклонялась от исполнения служебных обязанностей, «поддерживая личные отношения с отбывавшим наказание преступником». Как отмечает Daily Star, Dovegate является тюрьмой класса «Б», где содержатся лица, совершившие тяжкие преступления.

Барнетт отказалась признать вину. Известно, что женщина уволилась из тюрьмы некоторое время назад и сейчас работает косметологом. Она отказалась комментировать обвинения прессе.

Менее недели назад тюремщицу Хизер Пинчбек уличили в недопустимом личном общении с 31-летним заключенным Джозефом Харди. Женщина также работала в тюрьме Dovegate.

