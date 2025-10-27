Захарова о попытке Запада порвать экономику РФ: Порвались сами

Стремление западных стран порвать российскую экономику привело к тому, что они «порвались» сами. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрите на экономические показатели Евросоюза. Они говорят сами за себя», — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, европейские ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию Москвы, не возымели должного эффекта. Она отметила, что число действующих санкций против России насчитывает около 30 тысяч.

«При этом российская экономика сумела адаптироваться, сохраняет высокую устойчивость и демонстрирует рост», — заключила официальный представитель российского МИД.

Ранее Захарова обвинила Европу в разжигании ненависти в сердцах людей. Она назвала главной задачей народной дипломатии недопущение глобальной войны.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в странах Евросоюза в настоящий момент творится настоящее безумие.