Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и сама осталась в дураках

Пользовательница Reddit с ником KINOH1441728 поделилась историей о том, как попыталась отомстить мужу за скучный брак, но в итоге сама осталась в дураках. Все началось после того, как женщине после многолетнего перерыва написал бывший бойфренд, признавшийся, что скучает по отношениям с ней.

«Мой муж взглянул на экран, а затем снова на телевизор: "Хорошо". Я ответила: "И это все?" Он пожал плечами: "Что ты хочешь, чтобы я сказал?" Не знаю, чего я ожидала. Может, ревности. Может, злости. Чего-то, что доказывало бы, что он все еще заботится обо мне. Мы были женаты четыре года, но тут все стало на свои места. Он постоянно задерживался на работе. Мы почти не разговаривали. Я чувствовала себя невидимой. "А что, если я захочу его увидеть?" — настаивала я. "Следуй за своим сердцем", — ответил он. И снова уткнулся в телевизор», — рассказала автор.

Женщина разозлилась и в отместку действительно встретилась с бывшим парнем. Встреча ей понравилась, а следующая стала уже свиданием. В какой-то момент они занялись сексом. Автор вернулась домой и с гордостью сообщила об этом мужу. Тот ничуть не удивился, заметив, что предвидел такой итог. Он сказал, что увидел в жене желание разорвать отношения, а потому не стал ей никак препятствовать. Однако истинная причина его безразличия вскрылась через несколько дней.

«Я пошла в любимый ресторан, чтобы проветрить голову. Туда, куда мы с моей лучшей подругой всегда ходили выпить. И вот они: мой муж и моя лучшая подруга. Сидят в угловой кабинке. Смеются. Ее рука лежит на его руке. Он улыбается ей так же, как раньше улыбался мне», — написала автор.

По ее словам, в этот момент она поняла причины перемен в поведении супруга, а также почувствовала себя злодейкой, пытавшейся проучить мужа, но отведавшей в итоге то же лекарство. Рассказав об этой истории своим родителям, брату и сестре, автор столкнулась с непониманием и осуждением. Что касается мужа, то он через адвоката прислал документы о разводе.

