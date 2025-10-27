Россия
01:55, 27 октября 2025

Житель российского дома рассказал о взрыве между этажами

Очевидец рассказал о взрыве после удара ВСУ в жилом массиве Донецка
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Житель многоэтажного дома в Донецке раскрыл подробности об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной этой ночью. Молодой человек в беседе с РИА Новости отметил, что сначала ему послышался взрыв, а после он увидел яркую вспышку.

По словам очевидца, произошло это примерно в полночь по местному времени. Он посмотрел в окно на улицу и заметил горящее дерево. Жители выбежали с водой и принялись тушить пламя. Вернувшись, они увидели место прилета — им оказалось пространство между пятым и шестым этажом.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности выясняются.

Ночью 27 октября стало известно, что жители дома в Донецке срочно покинули квартиры после удара ВСУ. Началось тушение возгорания.

Незадолго до этого войска противника нанесли удары дронами по жилым массивам в Донецке. Прилеты по мирным объектам были совершены с интервалом в десять минут.

