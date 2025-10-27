Экономика
17:32, 27 октября 2025Экономика

Москвичам назвали срок наступления метеорологической зимы

Синоптик Цыганков: По норме зима в Москве должна наступить с 14 ноября
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Метеорологическая зима в Москве наступит не скоро. В какие сроки ее ждать, RTVI рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

До стабильных отрицательных показателей температура воздуха в городе опустится только к середине ноября, заявил синоптик. По его прогнозам, до нулевой отметки среднесуточная температура в столице понизится только с 13 ноября, ниже нуля градусов — с 14 ноября. Это многолетняя норма для Москвы, пояснил Цыганков.

В ближайшую неделю такого похолодания в столичном регионе не предвидится, отметил он. Температура будет держаться выше климатической нормы, в частности, в начале ноября температура превысит норму на четыре градуса. «То есть пока очень тепло идем», — заключил метеоролог.

Поменять летнюю резину стоит в первые ноябрьские выходные. Это время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал оптимальным — как раз после 5 ноября в Москву вернутся ночные заморозки.

