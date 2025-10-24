Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:53, 24 октября 2025Экономика

Московским водителям назвали время смены шин

Синоптик Леус: Первые ноябрьские выходные оптимальны для замены шин в Москве
Мария Черкасова

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

В Москве первые выходные ноября являются оптимальным временем для смены летних автомобильных шин на зимние. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С 2 по 4 ноября в столице будет относительно тепло — от 0 до плюс 5 градусов ночью и от плюс 3 до плюс 8 градусов днем с периодическими дождями. Синоптик напомнил, что традиционно в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже плюс 2,5 градуса.

После 5 ноября в Московском регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки периодически будут идти в смешанной фазе, днем температура едва достигнет 5 градусов.

Материалы по теме:
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025

Предстоящие выходные, 25 и 26 октября, в столичном регионе будут очень теплыми. Днем температура будет достигать плюс 7-12 градусов, что на 4-5 градусов выше средних многолетних показателей. Однако относительно высокая температура не сделает погоду комфортной: будет облачно и ветрено, с локальными дождями и очень низким атмосферным давлением. В воскресенье показания барометров окажутся на 11-13 единиц ниже нормы.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в последние дни октября атмосферное давление в Москве и Подмосковье опустится до аномально низких значений. Так, во вторник, 28 октября, давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба и может войти в пятерку самого низкого в последней пятидневке октября в текущем столетии.

Также Позднякова сообщила, что солнечных дней до конца октября в Москве не предвидится. Все дни погода обещает быть пасмурной и дождливой. Кроме того, из-за низкой облачности возобновятся туманы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости