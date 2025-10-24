Московским водителям назвали время смены шин

Синоптик Леус: Первые ноябрьские выходные оптимальны для замены шин в Москве

В Москве первые выходные ноября являются оптимальным временем для смены летних автомобильных шин на зимние. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

С 2 по 4 ноября в столице будет относительно тепло — от 0 до плюс 5 градусов ночью и от плюс 3 до плюс 8 градусов днем с периодическими дождями. Синоптик напомнил, что традиционно в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже плюс 2,5 градуса.

После 5 ноября в Московском регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки периодически будут идти в смешанной фазе, днем температура едва достигнет 5 градусов.

Предстоящие выходные, 25 и 26 октября, в столичном регионе будут очень теплыми. Днем температура будет достигать плюс 7-12 градусов, что на 4-5 градусов выше средних многолетних показателей. Однако относительно высокая температура не сделает погоду комфортной: будет облачно и ветрено, с локальными дождями и очень низким атмосферным давлением. В воскресенье показания барометров окажутся на 11-13 единиц ниже нормы.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в последние дни октября атмосферное давление в Москве и Подмосковье опустится до аномально низких значений. Так, во вторник, 28 октября, давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба и может войти в пятерку самого низкого в последней пятидневке октября в текущем столетии.

Также Позднякова сообщила, что солнечных дней до конца октября в Москве не предвидится. Все дни погода обещает быть пасмурной и дождливой. Кроме того, из-за низкой облачности возобновятся туманы.