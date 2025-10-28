Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:42, 28 октября 2025Ценности

23-летняя дочь Кейт Мосс без бюстгальтера пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

Дочь супермодели Кейт Мосс Лила пришла на вечеринку в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @NIKOTYLER / Backgrid USA / Legion-Media.com

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс пришла на вечеринку Vogue World в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

23-летнюю наследницу манекенщицы запечатлели в черном атласном мини-платье с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В качестве обуви она выбрала кожаные сапоги до колена. Образ дополнили маленькая полосатая сумка и укладка с распущенными волосами.

В июне дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже. Лилу Мосс заметили на показе мужской коллекции бренда Saint Laurent. Так, знаменитость предстала перед камерами в розовой мини-юбке, оформленной длинным шлейфом и оборками.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Лавров задал европейцам один вопрос

    Песков высказался о реакции Украины на предложения России

    Москвичам пообещали дожди всю неделю

    В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

    Россияне показали трюки на лошадях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости