20:43, 28 октября 2025

46-летняя звезда сериала «Кухня» в оголяющем тело наряде станцевала на камеру

46-летняя актриса Елена Подкаминская станцевала на камеру в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @podkaminskaya_official

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда телесериала «Кухня» предстала на размещенном ролике в черном комбинезоне, который оголял ее спину. При этом артистка продемонстрировала тело.

Затем поверх упомянутого изделия она надела пиджак. В то же время Подкаминская собрала волосы в низкий хвост.

Ранее 46-летняя звезда едва не оголилась на камеру. Подкаминская предстала на размещенном снимке в мини-платье с принтом, подол которого приподнялся от ветра и едва не оголил тело на камеру.

