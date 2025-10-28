80-летняя туристка отправилась в круиз, посетила остров в океане и пропала без вести

Пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer не выжила на острове Лизард

Пожилая пассажирка круизного лайнера Coral Adventurer пропала без вести во время экскурсии на острове в океане. Об этом сообщило издание Daily Mail.

25 октября 80-летняя туристка посетила остров Лизард и отправилась с экспедицией на вершину горы Кукс-Лук. На обратном пути к кораблю женщина отбилась от группы и заблудилась. При этом участники круиза не заметили ее пропажи и вернулись на борт.

Вскоре начались полномасштабные поиски путешественницы. Ее тело обнаружили на горной тропе 26 октября. Выяснилось, что туристка оступилась во время похода и не выжила.

Ранее пассажиры корабля «Чудеса морей» устроили на борту массовую драку. В итоге четырехдневный круиз пришлось завершить досрочно.