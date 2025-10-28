Британцы нашли способ противостоять России

Bloomberg: Британские военные в Прибалтике нашли способ противостоять России

Военнослужащие из Великобритании, дислоцированные на бывшей советской базе в Латвии, начали использовать специализированную сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Одна из задач, с которой сейчас приходится бороться обороне Великобритании, — это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории», — заявил бригадный генерал Мэтт Льюис.

Как отмечает Bloomberg, британские военные полагают, что новая технология «изменит поле боя» в потенциальной войне с Россией в Прибалтике.

Ранее газета Express написала, что власти Великобритании обеспокоились из-за объявления президентом России Владимиром Путиным о завершении испытаний новейшей ракеты «Буревестник».