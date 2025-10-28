Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:51, 28 октября 2025Наука и техника

Apple выпустит iPhone без кнопок

iPhone 20 получит дизайн без физических кнопок — их заменят сенсорными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В честь 20-летия iPhone корпорация Apple выпустит смартфон без кнопок. Об этом в блоге на Weibo заявил известный инсайдер Instant Digital.

Слухи о том, что Apple создаст телефон без физических кнопок, появились еще несколько лет назад. В свежем отчете Instant Digital говорится, что IT-гигант готов кардинально изменить дизайн смартфонов к 20-летию с выпуска iPhone — к выходу iPhone 20. По его информации, новый аппарат выйдет без физических кнопок.

Инсайдер рассказал, что Apple завершила функциональную проверку твердотельных кнопок — сенсорных областей на корпусе устройства с обратной тактильной отдачей. Компания собралась заменить такими сенсорами кнопки включения, регулировки громкости, управления камерой и Action Button.

Журналисты издания 9to5Mac заметили, что в честь юбилея Apple должна представить по-своему уникальный аппарат. Они напомнили, что iPhone X, вышедший в год 10-летия с момента появления первого смартфона бренда, получил дизайн без кнопки Home и «монобровь» на экране.

Ранее инсайдер Digital Chat Station заявил, что iPhone 17e получит дизайн новых смартфонов Apple. Однако девайс останется с экраном 60 герц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости