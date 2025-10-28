Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:38, 28 октября 2025Экономика

Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

Юрист Русяев: Государство может компенсировать деньги при отмене жилищной сделки
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Деньги за квартиру, продажу которой оспорили, сославшись на давление мошенников, можно вернуть. Об этом изданию NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Если суд подтверждает, что сделка была совершена по принуждению или не в здравом уме, и аннулирует ее, имущество признается утраченным не по воле владельца. При таком раскладе продавцу возвращают жилплощадь, а несостоявшийся покупатель остается и без денег, и без законно приобретенного жилья. Однако по закону суд в случае расторжения подобной сделки должен восстановить исходное положение обеих сторон.

Компенсировать потраченные средства можно через казну, поделился Русяев. Соответствующая норма прописана в статье 68.1 закона «О государственной регистрации недвижимости». Данный механизм, хоть и требует от покупателя времени и настойчивости, но вполне эффективен. Государство возмещает реальный ущерб либо кадастровую стоимость объекта. Для получения компенсации необходимо доказать, что заявитель пытался взыскать деньги с продавца в течение полугода. Соответственно, обратиться за компенсацией можно не раньше, чем через шесть месяцев с момента разрыва договора, пояснил юрист.

Свой способ защиты от возврата жилья, проданного по указке мошенников, назвал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Экономист предлагает страховать титул — право собственности на приобретенные объекты недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    В Москве появится уникальный комплекс. Чем он удивит покупателей?

    Реклама

    Внешность Виктории Бекхэм на прогулке раскритиковали в сети

    Директора школы уволили после скандала с разделяющими детей табличками в столовой

    Пьяный военный в неадекватном состоянии сбил девочек на тротуаре в российском городе

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

    Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости