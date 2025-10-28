Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

Юрист Русяев: Государство может компенсировать деньги при отмене жилищной сделки

Деньги за квартиру, продажу которой оспорили, сославшись на давление мошенников, можно вернуть. Об этом изданию NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Если суд подтверждает, что сделка была совершена по принуждению или не в здравом уме, и аннулирует ее, имущество признается утраченным не по воле владельца. При таком раскладе продавцу возвращают жилплощадь, а несостоявшийся покупатель остается и без денег, и без законно приобретенного жилья. Однако по закону суд в случае расторжения подобной сделки должен восстановить исходное положение обеих сторон.

Компенсировать потраченные средства можно через казну, поделился Русяев. Соответствующая норма прописана в статье 68.1 закона «О государственной регистрации недвижимости». Данный механизм, хоть и требует от покупателя времени и настойчивости, но вполне эффективен. Государство возмещает реальный ущерб либо кадастровую стоимость объекта. Для получения компенсации необходимо доказать, что заявитель пытался взыскать деньги с продавца в течение полугода. Соответственно, обратиться за компенсацией можно не раньше, чем через шесть месяцев с момента разрыва договора, пояснил юрист.

Свой способ защиты от возврата жилья, проданного по указке мошенников, назвал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Экономист предлагает страховать титул — право собственности на приобретенные объекты недвижимости.