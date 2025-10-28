Спорт
13:36, 28 октября 2025Спорт

Десятикратную чемпионку мира из Франции заподозрили еще в нескольких кражах

Французскую биатлонистку Жюлию Симон заподозрили еще в нескольких кражах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Французскую биатлонистку Жюлию Симон заподозрили еще в нескольких кражах. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, сестры Анаис и Хлоэ Шевалье, а также Каролин Коломбо и Лу Жанмонно заявили о пропаже наличных и ценных предметов — инциденты произошли в то время, когда Симон находилась с ними в одной команде. При этом официальных обвинений со стороны спортсменок не поступало.

Ранее Симон приговорили к тюремному сроку за кражу и мошенничество с банковскими картами. Спортсменку признали виновной в оплате интернет-покупок чужими кредитными картами в период с 2021 по 2022 год. Сумма ущерба составила около тысячи евро.

Симон — десятикратная чемпионка мира. Она является обладательницей Кубка мира в общем зачете сезона-2022/2023, а также олимпийской чемпионкой Игр в Пекине-2022 в составе эстафетной команды.

