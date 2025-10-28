Мир
04:26, 28 октября 2025

Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому в 2022 году

Столтенберг рассказал, что в 2022 году отказал Зеленскому в помощи НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Fredrik Varfjell / Reuters

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в эфире датского телеканала TV2 рассказал, что в 2022 году отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в помощи, не желая вовлекать НАТО в конфликт.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство (...) Я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону, потому что мы не могли бы летать в пространстве, где российские ракеты могут стрелять по самолетам НАТО», — сказал Столтенберг.

По словам экс-генсека, он понимал, что Киев может пасть через несколько дней, однако не хотел вовлекать НАТО в конфликт с Россией.

Ранее Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что экс-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского занозой в заднице.

