Эстонские военные сбили дрон и не смогли его найти

ERR: Военные Эстонии сбили БПЛА на юго-востоке страны и не смогли его найти
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные Эстонии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у военного городка Реэдо на юго-востоке страны и не смогли его найти. Об этом сообщает пресс-секретарь Главного штаба сил обороны республики Лийс Ваксманн, передает ERR.

«Военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его не удалось», — сообщает он.

ERR уточняет, что 17 октября неподалеку от Реэдо были замечены два БПЛА, один из них был сбит. О судьбе второго не сообщается.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО в случае нарушения границ будет реагировать на угрозы с первой минуты и одного толчка. Так дипломат ответил на вопрос о готовности Таллина сбивать российские самолеты.

