Футболист «Зенита» прокомментировал свое похищение

Футболист «Зенита» Мостовой: После попытки похищения особо не спал

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал попытку своего похищения. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мостовой заявил, что был сильно напуган. «Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. В ночь после этого инцидента мы с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Даже близкие не знали об этом», — заявил футболист.

Ранее Мостовой сообщил, что он и его семья находятся в полном порядке после неудавшейся попытки похищения. Он отметил, что не может раскрыть всех деталей инцидента, так как идет следствие.

23 октября стало известно, что молодые люди пытались насильно посадить игрока в свою машину около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать: спортсмен вырвался, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.