Футболист «Зенита» дал первый комментарий после похищения

Футболист «Зенита» Мостовой находится в безопасности после попытки похищения

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) дал первый комментарий после похищения.

Футболист заявил, что он и его семья находятся в полной безопасности после неудавшейся попытки похищения. Он поблагодарил тех, кто оказал ему поддержку. Мостовой подчеркнул, что не может раскрыть подробности случившегося, так как идет следствие.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал четверых обвиняемых в похищении Мостового.

23 октября молодые люди пытались насильно посадить игрока в свою машину около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен вырвался, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.