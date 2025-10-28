Готовность россиян покупать новые легковушки оценили

«Автостат»: Российский рынок новых легковушек рискует упасть на 5%

«Автостат» подготовил три сценария развития российского рынка новых легковых автомобилей в 2026 году. Об этом рассказал исполнительный директор этого аналитического агентства Сергей Удалов. Его процитировало ТАСС.

Базовый сценарий предполагает, что рынок вырастет на пять процентов в годовом выражении и достигнет 1,37 миллиона единиц. Одной из причин этого станет очень плохая первая половина 2025 года.

Оптимистичный сценарий гласит, что продажи этих транспортных средств поднимутся на 15 процентов, до полутора миллионов единиц. Согласно пессимистичному сценарию, рынок новых легковушек рискует снизиться на пять процентов и дойти до 1,23 миллиона единиц.

По мнению главы Минпромторга Антона Алиханова, по итогам 2025 года продажи новых автомобилей в России могут упасть на четверть, до 1,3-1,4 миллиона единиц.

К концу текущего месяца продажи новых легковых автомобилей на российском рынке преодолели знаковую отметку в миллион единиц. С 20 по 26 октября в стране купили в общей сложности 35,3 тысячи таких машин.