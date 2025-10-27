Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:14, 27 октября 2025Экономика

Продажи легковушек в России преодолели знаковую отметку

«Автостат»: Продажи легковушек преодолели отметку в млн штук к концу октября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

К концу октября продажи новых легковых автомобилей на российском рынке преодолели знаковую отметку в миллион единиц. О прохождении этого рубежа сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Преодолеть эту отметку российскому авторынку удалось по итогам 43 недели года. К этому времени суммарные объемы продаж новых легковушек в стране достигли уровня примерно в 1,035 миллиона штук. С 20 по 26 октября в стране реализовали в общей сложности 35,3 тысячи подобного рода машин. Достигнутый результат не дотянул 6 тысяч единиц до рекордного уровня, установленного на 40-й неделе, уточнили аналитики.

В то же время продажи новых легковушек стабильно остаются выше 30 тысячи штук пятую неделю кряду. Положительная динамика фиксируется на внутреннем рынке вторую семидневку подряд. Текущая 44-я неделя может оказаться рекордной для российского авторынка, так как в ней будет шесть рабочих дней вместо привычных пяти, резюмировали эксперты.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025

Продажи новых легковушек в России продолжают расти на фоне новостей о грядущем очередном повышении утилизационного сбора. В скором времени методика расчета ставок на импортные машины категории М1 изменится, что приведет к заметному удорожанию ряда популярных в стране моделей.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечал, что нововведение в наибольшей степени ударит по ввозимым в Россию иномаркам, мощность двигателя которых превышает 160 лошадиных сил. К их числу он отнес Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценил максимальное увеличение стоимости при ввозе мощных иномарок в 2 миллиона рублей. При таком раскладе, отметил эксперт, в прошлое уйдут в том числе кроссоверы Toyota RAV4 и седаны Toyota Camry.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости