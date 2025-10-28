Грабители захватили и связали семью россиян ради 60 миллионов рублей

В Подмосковье задержали ограбивших семью бизнесмена мужчин

В Московской области задержали трех мужчин, подозреваемых в нападении на дом бизнесмена. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 13 октября подозреваемые в масках, используя металлическую лестницу, проникли на частную территорию и ворвались в дом. Они связали хозяина и заперли его жену и детей. Угрожая оружием, они узнали, где семья хранит драгоценности и деньги, а после вынесли из дома ценности на 60 миллионов рублей.

После бегства преступников освободившиеся хозяева дома сообщили обо всем в полицию. Было возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемых удалось задержать.

