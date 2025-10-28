Харламов прокомментировал смерть актера Романа Попова

Комик Харламов заявил, что Роман Попов в Comedy Club добивался всего трудом

Комик Гарик Харламов прокомментировал смерть звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и бывшего резидента Comedy Club Романа Попова, которого не стало из-за рака мозга. На эту тему комик высказался в Telegram.

По словам Харламова, Попов много трудился, чтобы стать знаменитым. «В Comedy Club не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — написал Харламов.

Комик добавил, что очень радовался за Попова, когда тот получил роль следователя Игоря Мухича в «Полицейском с Рублевки». После этого Харламов в шутку стал называть актера при встрече Сериалом. «Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, Сериал!» — заключил юморист.

Ранее стали известны подробности последних месяцев жизни звезды «Полицейского с Рублевки». Уточнялось, что актер был в коме в крайне тяжелом состоянии.

Попова не стало 28 октября. Актеру было 40 лет.

