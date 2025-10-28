Культура
13:53, 28 октября 2025Культура

Хью Джекман впервые вышел на красную дорожку с любовницей

Актер Хью Джекман впервые после развода вышел на красную дорожку с любовницей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Австралийский актер и звезда «Росомахи» Хью Джекман впервые вышел на красную дорожку с возлюбленной, актрисой Саттон Фостер, после развода с женой Деборрой-Ли Джекман. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Пара появилась на премьере нового фильма Джекмана. «Как сообщают инсайдеры, на днях Хью уладил последние разногласия с бывшей, с которой находится в бракоразводном процессе», — говорится в сообщении.

Предполагается, что именно Фостер стала причиной развода супругов после 27 лет совместной жизни.

Ранее был раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера 2024 года.

В 2023 году Хью Джекман и Деборра-Ли Джекман объявили о разводе. В 2000 году пара усыновила мальчика Оскара Максимилиана, а в 2005 году — девочку Аву Элиот. Актер нередко признавался журналистам, что счастлив в браке, а супругу называл лучшей мамой в мире.

