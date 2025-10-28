Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 28 октября 2025Силовые структуры

Исполнявшая песни Noize MC уличная певица повторно задержана

В Петербурге повторно задержали уличную певицу Наоко
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

18-летняя певица Диана Логинова, выступающая на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко, повторно задержана. Об этом сообщает РИА Новости.

Также задержан один из музыкантов ее группы «Стоптайм» Александр Орлов. Исполнители задержаны по статье 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») КоАП.

Ранее стало известно, что в отношении девушки были составлены два протокола о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России. Протоколы составили за исполнение песен уехавших из России Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) и Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (оба признаны Минюстом России иноагентами). Речь идет о композициях «Ты солдат», сыгранной на Сенной площади Петербурга вечером 26 сентября, и «Светлая полоса».

Кроме того, Логинову арестовывали из-за нарушения общественного порядка. Видеозаписи с выступлением ее группы стали распространяться на просторах социальных сетей и привлекли внимание общественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Лавров задал европейцам один вопрос

    Песков высказался о реакции Украины на предложения России

    Москвичам пообещали дожди всю неделю

    В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

    Россияне показали трюки на лошадях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости