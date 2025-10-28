Исполнявшая песни Noize MC уличная певица повторно задержана

В Петербурге повторно задержали уличную певицу Наоко

18-летняя певица Диана Логинова, выступающая на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко, повторно задержана. Об этом сообщает РИА Новости.

Также задержан один из музыкантов ее группы «Стоптайм» Александр Орлов. Исполнители задержаны по статье 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») КоАП.

Ранее стало известно, что в отношении девушки были составлены два протокола о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России. Протоколы составили за исполнение песен уехавших из России Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) и Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (оба признаны Минюстом России иноагентами). Речь идет о композициях «Ты солдат», сыгранной на Сенной площади Петербурга вечером 26 сентября, и «Светлая полоса».

Кроме того, Логинову арестовывали из-за нарушения общественного порядка. Видеозаписи с выступлением ее группы стали распространяться на просторах социальных сетей и привлекли внимание общественников.