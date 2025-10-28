Из-за блэкаута на Сахалине остановилась подача тепла и воды

Швец: Водоснабжение прекратилось на юге и в центре Сахалина из-за блэкаута

Подачу воды остановили на юге и в центре Сахалина из-за блэкаута. Об этом рассказала мэр Анивского района Светлана Швец в своем Telegram-канале.

«Водоснабжение осуществляется за счет генераторов, но давление слабое, поэтому возможны перебои, особенно на верхних этажах», — уточнила градоначальник. Одновременно с этим аварийные бригады обследуют трассу в поиске возможных локальных утечек.

Гражданам пообещали организовать подвоз воды, помимо этого волонтеры будут привозить бутилированную воду в дома пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и женщин с грудными детьми.

Перебои с водоснабжением повлекли отключения теплоснабжения в ряде домов, пишет Sakh.online.

Ситуацию с электроснабжением в регионе контролирует лично министр энергетики Дмитрий Куварин, добавила Швец.

