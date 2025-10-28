Ценности
01:00, 28 октября 2025
Ценности

Известная модель вновь обнажила грудь на публике

Американская модель Брукс Нейдер прогулялась в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AlexJR / Backgrid / Legion-Media

Известная американская модель Брукс Нейдер вновь появилась на публике в откровенном образе. Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Папарацци запечатлели 28-летнюю манекенщицу во время прогулки на улице. Она предстала перед камерами в атласной белой блузке, синих джинсах клеш, шубе ниже колена и коричневых лакированных туфлях на шпильках.

При этом знаменитость расстегнула кофту до талии, обнажив грудь без бюстгальтера. В то же время она надела цепочку с массивным кулоном и золотистые серьги и нанесла макияж в коричнево-розовых тонах.

Ранее в октябре Брукс Нейдер также оконфузилась на вечеринке из-за выреза на одежде.

