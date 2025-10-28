Мир
07:54, 28 октября 2025Мир

Кнайсль заявила о ежедневном нарушении нейтралитета Австрией

Кнайсль: Австрия нарушает нейтралитет, провозя военные грузы для Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, провозя военные грузы для Украины через свою территорию. Об этом заявила экс-министр иностранных дел республики, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

По словам политика, такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него.

По мнению Кнайсль, австрийские власти должны поддерживать свой нейтралитет, закрепленный на законодательном уровне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Австрии с 70-летием современной государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета, призвал австрийцев помнить драматические уроки прошлого.

