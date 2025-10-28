Культовый режиссер назвал Netflix самым плохим явлением в мире

Режиссер Кустурица назвал платформу Netflix самым плохим, что может быть в мире

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о негативном влиянии американской стриминговой платформы Netflix на киноиндустрию. Его цитирует «Пятый канал».

«Это самое плохое, что может быть в мире», — высказался Кустурица. Он подчеркнул, что Netflix добился значительных успехов на технологическом уровне, однако раскритиковал идеологическую составляющую платформы. «Они работают очень хорошо на высоком технологическом уровне, на пропаганде», — считает кинематографист.

Ранее Кустурица раскритиковал современный кинематограф и заявил, что в новых фильмах часто отсутствует мораль. По мнению постановщика, кино теперь создается как рекламный продукт. Режиссер отметил, что раньше мир был разделен между голливудскими фильмами и авторскими фильмами, но сейчас их попросту нет.