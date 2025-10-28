Лукашенко назвал способ спасти Евразию

Лукашенко: Спасти Евразию может только отказ от конфронтации

Спасти Евразию может исключительно отказ от конфронтации. Об этом во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Спасти Евразию может только отказ от конфронтации. Ценность нашего континента состоит в его взаимосвязанности, поэтому его нельзя бесконечно и безнаказанно дробить на враждующие лагеря», — подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер выразил уверенность, что целью, к которой должны стремиться страны Евразии, является идея мирного совместного развития.

Лукашенко вместе с тем высказался о размещении «Орешника». Президент допустил, что оно может быть приостановлено.