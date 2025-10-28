Лукашенко назвал способ спасти Евразию

Спасти Евразию может исключительно отказ от конфронтации. Об этом во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Спасти Евразию может только отказ от конфронтации. Ценность нашего континента состоит в его взаимосвязанности, поэтому его нельзя бесконечно и безнаказанно дробить на враждующие лагеря», — подчеркнул глава государства.
Белорусский лидер выразил уверенность, что целью, к которой должны стремиться страны Евразии, является идея мирного совместного развития.
Лукашенко вместе с тем высказался о размещении «Орешника». Президент допустил, что оно может быть приостановлено.