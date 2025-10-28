Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

В Сингапуре приговорили к году и двум месяцам тюрьмы медбрата, который изнасиловал юношу в больничном туалете. Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошел 18 июня. Молодой человек пришел в клинику, чтобы навестить больного дедушку. Когда потерпевший отправился в туалет, к нему в кабинку заглянул индиец Элипе Шива Нагу, работавший в больнице медбратом. Он заявил, что посетителю нужна срочная дезинфекция. Преступник намылил руку и совершил над юношей сексуальный акт.

Потерпевший заявил, что был шокирован действиями Нагу и не мог сопротивляться. Он сообщил властям о случившемся через два дня. Еще через два дня Нагу арестовали. 24 октября его приговорили к году и двум месяцам тюрьмы и двум ударам палкой.

Ранее сообщалось, что в США арестовали врача, который установил скрытые камеры в больничных туалетах. Следствие считает, что его жертвами могли стать сотни коллег и пациенток.